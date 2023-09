Richtfest für Neubau des Hamburger Konservatoriums

Heute feiert das Hamburger Konservatorium Richtfest an seinem neuen Hauptstandort in Ottensen. Im neuen Quartier Kolbenhöfe entsteht zur Zeit die Musik.Werk.Stadt, ein neuer Gebäudekomplex, in dem das Hamburger Konservatorium voraussichtlich im August 2024 mit Musik-Kita, Musikschule, Akademie und Konzertsaal den Betrieb aufnehmen wird. Ein breites soziokulturelles Angebot, Talentförderung, Fort- und Weiterbildungen sowie digitales Lernen und Lehren werden so unter einem Dach zusammengeführt.

.

„Das Hamburger Konservatorium wird als kulturelles Zentrum des neuen Quartiers an den Kolbenhöfen zukünftig dazu beitragen, dass Musik tief im Stadtteil verankert sein wird. Gleichzeitig wird es mit seiner über 100-jährigen Tradition weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus strahlen. Mit der Musik.Werk.Stadt geht das Konservatorium einen mutigen Schritt in die Zukunft und beweist dabei, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sind. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kultur und Stadtentwicklung ineinandergreifen und welche Impulse von der Kultur ausgehen können“, so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.



„Mit dem Neubau – hier im Quartier Kolbenhöfe in Ottensen – bekommt das Konservatorium jetzt eine weitere Heimat der Musik, die es verdient hat. Zusätzlich zum wunderschönen Goßlerhaus in Blankenese. Wir halten damit das Versprechen hoch, dass auch in Zukunft musikalisches Talent und die Freude am Musizieren in unserem schönen Bezirk gefördert wird“, kommentiert Dr. Stefanie von Berg, Bezirksamtsleiterin Altona.



Das Hamburger Konservatorium ist die älteste Musikausbildungsstätte in Norddeutschland und hat auf dem Gelände der Kolbenhöfe in Ottensen den passenden Gebäudekomplex für sein umfangreiches Programm gefunden. Zu den bekanntesten Unterstützern des Vorhabens zählen Generalmusikdirektor Kent Nagano und Rolf Zuckowski.



Die Musik.Werk.Stadt entsteht mit Unterstützung der Stadt, des Bundes und zahlreicher weiterer Unterstützer. Auf einer Fläche von 4.646 m² entstehen 60 Unterrichtsräume, zwei Konzertsäle, elf Kita-Räume und zwei Kita-Außenspielflächen. Wöchentlich werden 2.300 Musikerschüler, 400 Studierende und 115 Kita-Kinder hier ihren Platz finden. Für Kinder und Jugendliche, Studierende, ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung entsteht mit der Musik.Werk.Stadt für Hamburg und über die Region hinaus ein neuer attraktiver Ort für gemeinsames Musizieren. Hier wird in Zukunft das kulturelle Herz eines neuen Stadtquartiers schlagen. Die neue Adresse Lilly-Giordano-Stieg 1 hält die Erinnerung an das Schicksal der jüdischen Klavierpädagogin Lilly Giordano wach, die um 1920 am Hamburger Konservatorium unterrichtete. Im Hamburger Westen bleibt mit dem Goßlerhaus in Blankenese ein wichtiger Standort des Hamburger Konservatoriums bestehen. Die Kapazitäten des Goßlerhauses werden erheblich erweitert. Das Haus Flachsland als zweite Dependance befindet sich in Barmbek. Mit dem Umzug ins neue Quartier nach Ottensen wird der jetzige Hauptstandort in Sülldorf aufgegeben.