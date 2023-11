Richtfest für Loginn Hotel Köln Airport

Der Bau des neuen Loginn Hotel Köln Köln Airport - fußläufig vom S-Bahnhof Köln Porz-Wahn erreichbar und nur eine S-Bahn-Station vom Flughafen Köln/Bonn entfernt- geht in die nächste Phase: Jüngst fand das feierliche Richtfest für das Bauprojekt statt.

.

Bis zur Eröffnung des Hotels in 2025 soll sich das Bauvorhaben im nächsten Schritt unter anderem auf den Innenausbau der über 72 Zimmer und 30 Apartments auf drei Etagen und die Finalisierung der vorhandenen Arbeiten ausrichten.



„Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Unser erstes Haus in der Rheinmetropole, Messe- und Medienstadt ist ein weiteres zentrales Element unseres stetig wachsenden Achat-Portfolios“, so Philipp v. Bodman, Geschäftsführender Gesellschafter der Achat Hotels. „Wir sprechen damit sowohl touristische Gäste als auch Geschäftsreisende an, die Wert auf ein modernes und funktionales Design zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis legen und gleichzeitig eine gute Infrastruktur nicht missen möchten.“



Neben einer Lobby, Lounge und Bar im Parterre sowie einem Frühstücksrestaurant wird das Hotel über zwei kombinierbare Veranstaltungsräume, ein Fitness-Studio und ausreichend Parkmöglichkeiten verfügen.