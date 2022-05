Die Richert Group ernennt Stephan Sandhack zum Geschäftsführer der RE Zinshaus 1 GmbH. Sandhack gehört bereits seit 2018 zum Unternehmen und ist als Head of Transaction für den An- und Verkauf von Wohn- sowie Gewerbeimmobilien und übernimmt auch operative Verantwortung in der Objektentwicklung .

Fotos: Richert Group



