Jetzt ist es offiziell: Die Rhomberg Bau GmbH übernimmt das Lindauer Kunert Areal auf der Zechwaldstraße 1. Der bisherige Eigentümer, die Kunert Holding GmbH & Co. KG, verkauft an die Süd Immobilien GmbH, eine 100%-Firma der Rhomberg Bau. Vertreter beider Parteien unterzeichneten am 31. Juli 201

Fotos: Luftaufnahmen Bayern



[…]