Im Jahresendspurt hat die RFR-Gruppe den Ankauf eines prachtvollen Jugendstilensembles direkt am Siegestor in München abgeschlossen und damit die Möglichkeit genutzt, zwei einzigartige Objekte in einer der bekanntesten Straßen Deutschlands zu erwerben. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben, dürfte laut Marktinformationen aber bei deutlich über 150 Mio. Euro liegen.

Fotos: Colliers



