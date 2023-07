RFR gewinnt erste Mieter für saniertes Bienenkorbhaus

RFR hat erste Mietverträge für insgesamt 2.160 m² neuen Flächen in Frankfurts erstem Hochhaus, dem Bienenkorbhaus, abgeschlossen. Im Jahr 1954 erbaut, wird das geschichtsträchtige Gebäude an der Konstablerwache seit 2021 vollumfänglich und denkmalschutzgerecht saniert.

.