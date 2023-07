RFR erreicht Vollvermietung am Neuen Wall

Die umfangreiche Brandschutzsanierung des achtgeschossigen Geschäftshauses am Neuen Wall 35 in Hamburg ist abgeschlossen. 2020 hatte die RFR begonnen, das damals noch vollvermietete Objekt mit einer Gesamtfläche von ca. 2.200 m² umfassenden Baumaßnahmen zu unterziehen. Die Büromieter der Obergeschosse wichen der umfangreichen Sanierung, während der langjährige Einzelhandelsmieter Unger im Erdgeschoss den Umbauten tapfer standhielt. Nach Neu-Vermarktungsstart im Jahr 2022 konnte die RFR nun im Juni 2023 den Mietvertrag über die letzte freie Etage des Hauses unterzeichnen.

