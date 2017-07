Repositionierung für die Arcaden – in Köln und in Erlangen

Erlangen Arcaden

Gute 400 Kilometer liegen zwischen den beiden Orten, an denen mfi, respektive Unibail-Rodamco, nicht Gleiches, aber Vergleichbares tut: Die Centerbetreiber „repositionieren“ zwei Shopping-Malls. Seit dem Frühjahr bereits die Köln Arcaden im rechtsrheinischen Kalk – im Auftrag von Union Investment, ab sofort die Erlangen Arcaden im nördlichen Bayern – für TH Real Estate. Rund 13 beziehungsweise zehn Millionen Euro werden dafür jeweils in die Hand genommen. Betrieben wird hier wie dort ein umfassendes Up-Dating, das weit über ein modifiziertes Innen-Layout und/oder hübschere Fassaden hinausgeht. Erwähnenswert: Im Vorfeld haben immer die beauftragten Experten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ein Wörtchen mitgeredet.

Köln Arcaden: Dynamische Themenwelten

Ein Drittel der Deutschen bindet den Einkaufsbummel gern in eine weitere Freizeitaktivität ein – ermittelten die GfK-Empiriker beispielsweise in ihrer Studie für die Köln Arcaden. Das Center-Management will deshalb das Marketing für die eigene Mall durchaus mit dem Hinweis auf die umliegenden Abenteuerhallen oder das Erlebnismuseums verknüpfen. Zur Steigerung der Attraktivität des inzwischen zwölf Jahre alten Shopping-Centers setzt mfi konkret auf dynamische Themenwelten. Die heißen „Dynamic Downtown“, „Street Kitchen“ und „Urban Heights“, sie verteilen sich auf die drei Etagen der Mall und sollen eine präzisere Zielgruppenansprache ermöglichen.



Choreographiert wird dieser Grundgedanke durch identitätsstiftende Innendesign-Elemente und eine atmosphärische Beleuchtung. Weshalb auch die Wegeführung geändert wird, Eingangsbereich und Ruhe-Areale umgestaltet werden. Die Köln Arcaden beherbergen 115 Geschäfte auf 46.500 m² und werden aktuell von Theda J. Mustroph geleitet. Der jährliche Besucherschnitt liegt bei 9,1 Millionen Menschen. Während und nach den Modernisierungsarbeiten (Ende 2017) soll ein ausgeklügeltes Marketing-Programm mit Veranstaltungs- und Entertainment-Offerten dazu beitragen, diese Zahl zukünftig gegebenenfalls zu toppen.



Erlangen Arcaden: Fränkisch mit Großstadt-Flair

Gerade einmal zehn Jahre alt sind die Erlangen Arcaden – und doch ein wenig in Zugzwang: Vor dem Hintergrund der „Aufrüstung“ der benachbarten Städte Nürnberg und Fürth, dachte Gerd Wilhelms, Geschäftsführer von Unibail Rodamco, schon im Dezember 2015 laut über eine adäquate Modernisierung der erfolgreichen Mall nach [Unibail Rodamco plant Revitalisierung der Erlangen Arcaden]. Nun also wird die Wandlung in „einen urbanen und inspirierenden“ Treffpunkt umgesetzt. Meint: Urban mit Blick auf den fränkischen Charakter und inspirierend im Sinne großstädtischen Flairs.



Dazu werden einige Sortimentsschwerpunkte verstärkt (Textilien, Schuhe, Sport sowie Leder) – deren Auswirkungen auf die Innenstadt Unibail Rodamco von der GfK sicherheitshalber eruieren ließ. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Überarbeitung und den Ausbau des Gastronomie-Konzepts. Das Innendesign wird frischer gestaltet, Ruhe-Areale oder einfach Sitzbereiche ausgebaut, um die Verweildauer zu erhöhen. Vorplatz und Eingangsbereich sollen zudem überarbeitet werden.



Die Erlangen Arcaden zählen täglich rund 32.000 Besucher, die die circa 100 Shops und Läden frequentieren. Die rund 19.350 m² wurden 2007 an den Start geschickt und sollen in 2018 runderneuert sein.