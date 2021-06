Reinvest verkauft französische Logistikimmobilie an GLP

Reinvest Asset Management verkauft ein voll vermietetes, 36.000 m² großes Logistikobjekt nord-östlich von Paris an GLP. Laut des Investment-Spezialisten war der Logistikpark die letzte Immobilie des Fonds. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt in Ploisy nahe Soissons gehörte seit Ende 2017 zum Portfolio des Fonds DEREIF SICAV FIS, einem paneuropäisch investierenden, luxemburgischen Individualfonds einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft. Das aktuelle Fondsvolumen liegt bei rund 1,1 Milliarden Euro, verteilt auf 25 Objekte.



„Mit Übernahme des Mandates im Jahr 2018 hat Reinvest die Attraktivität der Immobilie kontinuierlich optimiert und die Mieterbindung an das Objekt gestärkt. Das hat sich beim nun erfolgten Exit für den Investor ausgezahlt“, erläutert Jonas Hafner, Fondsmanager des DEREIF-Fonds bei Reinvest.



„Wir konnten die aktuell starke Nachfrage sehr erfolgreich für den Verkauf des letzten Logistikobjekts aus diesem Fonds nutzen und einen guten Wertzuwachs für unseren Kunden realisieren. Künftig werden wir uns bei dem Fonds auf Büroimmobilien fokussieren. Aktuell haben wir bereits zwei weitere Objekte in der Endverhandlung“, ergänzt Daniel Hohls-Larsson, seit Ende 2020 Head of Transaction [wir berichteten].