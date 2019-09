Real I.S. verkauft Ploum und Blaak House an LaSalle IM

Die Real I.S. AG hat die beiden denkmalgeschützten Rotterdamer Immobilien „Ploum House“ und „Blaak House“ in Blaak 28 und 34 veräußert. Erwerber sind LaSalle Investment Management und der Fondsmanager Universal-Investment im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.