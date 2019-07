Real I.S. verkauft in Erfurt an Polis

Die Real I.S. hat aus dem Bestand des Bayernfonds City Invest Erfurt und Jena, einen Fonds für private Anleger, eine Multi-Tenant-Immobilie nahe des Erfurter Hauptbahnhofs verkauft. Die neue Eigentümerin der vollvermieteten Büro- und Wohnimmobilie am Juri-Gagarin-Ring 86-90/Thomasstraße 83, 84 ist die Polis Immobilien AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Erfurt ist ein wichtiger regionaler Bürostandort. In Ostdeutschland hat die Stadt nach Berlin, Dresden und Leipzig den viertgrößten Bestand an Büroflächen“, kommentiert Mathias Gross, Immobilienvorstand (COO) der Polis. „Unser Ziel ist es, neben den Top-7-Städten verstärkt an aussichtsreichen Bürostandorten in Ostdeutschland zu investieren“, sagt Gross. Die thüringische Landeshauptstadt gilt als einer der Wachstumsmotoren Ostdeutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt auch die im Mai 2018 von der Immobilienbank DG Hyp veröffentlichte Studie „Immobilienmarkt ostdeutsche Bundesländer und Berlin“.



Die von Polis erworbene Büroimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von 6.200 m² befindet sich auf einem 2.085 m² großen Grundstück in der Erfurter Innenstadt in fußläufiger Entfernung zum Hauptbahnhof, der als wichtiges ICE-Drehkreuz mit Direktverbindungen nach Berlin, München und Frankfurt am Main fungiert. Mit rund 5.400 m² wird der Großteil der Gesamtmietfläche als Büro und die Restfläche für Wohnen genutzt. Gegenwärtiger Ankermieter ist ein privater Bildungsanbieter. Zu den übrigen Mietern zählen eine Krankenversicherung sowie mehrere Dienstleistungsunternehmen. Außerdem gehören 209 Stellplätze zum Gebäude.



Polis wurde bei dieser Transaktion von LJRR Rechtsanwälte sowie im Rahmen der Technischen Due Diligence von Jones Lang LaSalle beraten. Auf Verkäuferseite waren BNP Paribas Real Estate sowie die Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB beratend tätig.