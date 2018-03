Real I.S. erwirbt moderne Logistikimmobilie in den Niederlanden

Die Real I.S. hat für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. Smart“ eine circa 27.460 m² umfassende Logistikimmobilie in Wijchen, Niederlande, erworben. Das Investitionsobjekt im Oude Smallesteeg ist vollständig vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Die Ende vergangenen Jahres fertiggestellte Logistikimmobilie entspricht den modernsten technischen Standards und befindet sich an einem optimalen Distributionsstandort“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG. „Insbesondere die Nähe zu der Logistikregion Rhein-Ruhr zeichnet das Objekt aus, darüber hinaus verfügt es über einen sehr guten Anschluss an den Güterverkehr“, ergänzt Schenk.



Die Logistikimmobilie wurde im Dezember 2017 fertiggestellt und bietet mehr als 21.450 m² Lager- und 640 m² Büroflächen sowie ein 5.370 m² umfassendes Zwischengeschoss. Zudem verfügt die Liegenschaft über 100 Pkw-Stellplätze.



Die Logistikimmobilie ist sehr gut an das Autobahnnetz angebunden. Die nahe gelegene Ost-West-Autobahn sowie die Nord-Süd-Autobahn ermöglichen schnelle Transporte nach Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland. Das Logistikzentrum ist ein optimales Bindeglied zwischen dem niederländischen Frachthafen Rotterdam und dem Ruhrgebiet. Zudem profitiert die Immobilie von ihrer günstigen Lage an der Eisenbahnstrecke Betuweroute.



Das Investitionsobjekt befindet sich im Business-Park „Bijsterhuizen“ in Wijchen, dem größten Industriepark in der Provinz Gelderland. An dem etablierten Logistikstandort sind zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Industrie-, Handels- und Logistikbranche angesiedelt, darunter der Hersteller von Nutzfahrzeugen Scania, der Paketdienst GLS und die Unternehmensgruppe Würth. Die Verkäuferseite wurde bei der Transaktion von Cushman & Wakefield Amsterdam beraten.