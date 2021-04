Rathenau-Hallen werden zum Büro- und Kulturstandort

Das Berliner Basecamp-Projekt in Oberschöneweide wird 85.000 m² groß. Auf dem Grundstück der ehemaligen AEG Transformatorenfabrik ist ein urbanes Quartier mit öffentlichem Uferweg, Marktplatz und Gastronomie geplant. Die aktuelle Bestandsbebauung umfasst rund 58.000 m².

