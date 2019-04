Raben feiert Eröffnung in Schüttorf

Die offizielle Eröffnung seines 30. Deutschlandstandortes feierte der Logistikdienstleister Raben am Mittwoch in Schüttorf. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Forschung sowie Kunden der Raben Group konnten sich einen Eindruck von der modernen Speditionsanlage im Landkreis Grafschaft Bentheim machen. Die Übernahme der TGL TransportLogistik Schüttorf durch die Raben Group erfolgte im vergangenen September. Zu den Gästen zählte unter anderem Reinhold Hilbers, Finanzminister des Landes Niedersachsen.

.