I/D Cologne kooperiert Toyotas Mobilitätsmarke Kinto

Das größte gewerbliche Bauprojekt Kölns I/D Cologne kooperiert mit Toyotas Mobilitätsmarke Kinto. Gestartet wird mit insgesamt fünf Hybrid-Fahrzeugen, die flexibel über die eigens entwickelte Quartiersapp von Mietern und Nutzern des Quartiers gebucht und sowohl im Quartier als auch darüber hinaus genutzt werden können.

Mit der Etablierung eines innovativen Mobilitätskonzepts ist dies nach der Vollvermietung des ersten Bauabschnitts im Frühjahr [wir berichteten] ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in Richtung der Gesamtfertigstellung in 2026. "Wir freuen uns, Mobilitätspartner für das größte gewerbliche Bauprojekt der Domstadt zu sein. Der I/D Cologne-Campus bietet mit seiner hohen Aufenthaltsqualität die besten Voraussetzungen für den Start von Kinto Share in Deutschland“, so Ralph Rase, Head of Mobility bei Kinto Deutschland.



Mit dem Einsatz von Kinto Share in ihrem Großprojekt I/D Cologne bereichern Art-Invest Real Estate und OsmabHolding AG den etablierten Büro- und Kulturstandort Schanzenstraße in Köln-Mülheim um ein weiteres zukunftsträchtiges Serviceangebot.„Toyota und wir teilen eine Vision von nachhaltiger Stadtentwicklung durch sinnvolle Mobilitätskonzepte, die den Herausforderungen einer urbanen Umgebung gerecht werden. Durch den Carsharing-Service Kinto Share beugen wir Platz- und Parkplatzproblemen effektiv vor. Außerdem steigern wir die Lebens- und Aufenthaltsqualität unserer Mieter und Nutzer, die das Angebot in Anspruch nehmen und so effektiv Zeit sparen“, sagt Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate.



„Nach dem planmäßigen Baufortschritt und der Vollvermietung unserer ersten beiden Gebäude bauen wir mit Kinto unser Serviceangebot für die Nutzer weiter aus. Nachhaltige Lösungen wie Carsharing, das zudem in die Quartiersapp integriert ist, passen hervorragend zu I/D Cologne“, ergänzt Holger Kirchhof, Vorstandsmitglied der Osmab Holding AG.



Hintergründe zu I/D Cologne

Im Haus am Platz wurden Mietflächen von 12.500 m² an den Technologiekonzern Siemens [wir berichteten] sowie 6.000 m² an den international tätigen IT-Experten Cancom [wir berichteten] vermietet. Das Patiohaus mit 13.000 m² bezieht Design Offices [wir berichteten]. Die Immobilien gehören zu den ersten beiden Bauabschnitten von I/D Cologne. Mit dem Franchiseunternehmen L’Osteria und der Traditionsbäckerei Mauel 1883 wurden darüber hinaus namhafte Gastronomiepartner gefunden, die ihre Filialen am zentralen Platz eröffnen. Ein weiterer prominenter Mieter ist die IHK Köln, die ihren Hauptsitz in das Lofthaus verlegen wird [wir berichteten]. Das Projekt I/D Cologne wird in elf Bauabschnitten realisiert. Insgesamt entstehen bis 2026 elf Gebäude mit rund 160.000 m² BGF. Das I/D Cologne Parkhaus mit 900 Stellplätzen, digitalisiertem Parkkonzept und größter begrünter Fassade Kölns wurde fristgerecht eröffnet und steht bereits Nutzern zur Verfügung.



Es sind zusätzlich ein Lifestyle-Hotel, weitere Gastronomie- und attraktive Fitnessangebote geplant. Das Quartier bietet Platz für circa 7.000 Arbeitsplätze, die das bereits florierende Schanzenviertel bereichern werden. Die Ausrichtung ist speziell auf die Herausforderung der digitalen Transformation sowie einer modernen Arbeitskultur ausgelegt, die eine gelungene Verknüpfung zwischen Arbeit, sozialem Umfeld und Privatleben anstrebt. Entsprechend der industriell geprägten Umgebung ist für das ehemalige Güterbahnhofsgelände seitens der Stadt Köln ausschließlich gewerbliche Nutzung vorgesehen.