Quarterback startet Bau im Dresdner Bogenviertel

Die Quarterback Immobilien AG hat mit der Realisierung des Bogenviertels am ehemaligen Gleisbogen des Neustädter Bahnhofs in Dresden begonnen. Das Projekt mit rund 21.600 m² vermietbarer Gesamtfläche stellt neue Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen für die Landeshauptstadt Sachsens bereit. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende 2026.

„Wir freuen uns sehr, dass es nach dem komplexen Planungsprozess nun endlich losgeht“, sagt Steffen Funk, Leiter der Dresdner Quarterback-Niederlassung. „Die Stützwand befindet sich bereits im Bau, die Herstellung der Baugrube soll schnellstmöglich folgen. Um das Thema Kreislaufwirtschaft in der Baubranche zu fördern, setzen wir dabei auch auf die Verwendung von recyceltem Abbruchmaterial. Das Bogenviertel wird nicht nur den sich wandelnden Anforderungen urbaner Lebens- und Arbeitswelten gerecht, mit seinen vielen Nachhaltigkeitsaspekten trägt es auch dem verstärkten Umweltbewusstsein außerordentlich Rechnung.“



Auf dem knapp 1,5 Hektar großen Grundstück zwischen Hansastraße, Lößnitzstraße und den Bahngleisen wachsen schrittweise vier Gebäudekörper nach Energieeffizienzstandard KfW 55 in die Höhe, die in ihrer Architektur durch eine charakteristische, in die Fassade eingebaute Bogenform die frühere Nutzung des Gebiets als Gleisbogen aufgreifen. Die teils extensive, teils intensive Begrünung der Dächer und Gebäudehüllen, beispielsweise mit verschiedenen Kletter- und Rankpflanzen wie Pfeifenwinde, Weinreben, Clematis und Geißblatt, wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus und unterstützt die großflächige Versickerung von Niederschlagswasser im Quartier. Für grünen Strom sorgen Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von 100 Kilowattpeak, die auf 20 Prozent der geeigneten Dachflächen installiert werden.



Der Wohnungsmix ist breit gefächert und umfasst 211 Mieteinheiten für Singles, Paare und Familien, darunter 44 Sozialwohnungen, mit Größen zwischen 35 und 130 m² und einer Gesamtwohnfläche von rund 16.500 m². Nahezu alle Wohnungen verfügen über Balkon, Loggia oder Terrasse. Neben dem Wohnraum sieht der Entwurf aus der Feder des Büros TSSB Architekten insgesamt 21 Gewerbeeinheiten für Büro, Einzelhandel, Praxen und Gastronomie vor, verteilt über drei der vier Baukörper. Zum Quartier gehört darüber hinaus ein 120 Jahre alter und denkmalgeschützter Lokschuppen der Bahn. Geplant ist, dass Quarterback das Objekt, das später durch den Sportverein Motor Mickten-Dresden e.V. als Hauptmieter genutzt werden soll, sorgfältig und behutsam saniert sowie darin eine Gastronomieeinheit und zwei Auslagerungsflächen für die Kunst- und Kreativwirtschaft errichtet.



Das Mobilitätskonzept im Bogenviertel ist zukunftsweisend und zeichnet sich durch einen autofreien Innenbereich, Car-Sharing, 542 Stellplätze für Fahrräder sowie die ideale Anbindung an den ÖPNV aus. Außerdem erhält jeder der 197 Tiefgaragen-Stellplätze eine elektrische Vorrüstung.



Quarterback realisiert das Bogenviertel im Auftrag der Commerz Real, die sich das Projekt im Wege einer Forward Transaktion Ende 2021 gesichert hatte [wir berichteten]. Mit dem Mixed-use-Quartier unterstreicht das Unternehmen seine Stellung als einer der größten Projektrealisierer in Dresden. Aktuell plant und verwirklicht Quarterback hier 14 Bauvorhaben mit rund 280.000 m² und über 3.500 Wohnungen. Die Projekte reichen von der Sanierung des Hochhauses am Pirnaischen Platz über das Johannquartier in der Johannstadt bis zu den Wohnquartieren Mariengärten und Jägerpark an der Stauffenbergallee.