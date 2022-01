Quarterback ernennt Marko Lehmann zum COO

Die Quarterback Immobilien AG beruft ein weiteres neues Mitglied in den Vorstand. Marko Lehmann wird mit Wirkung zum 01. Mai 2022 Chief Operating Officer (COO) und verantwortet Kernthemen wie die Strukturierung und bauliche Umsetzung von Projektentwicklungen sowie weiteren Neubauvorhaben im Forward Sale.

.

Mit Marko Lehmann (51) hat die Quarterback eine weitere Schlüsselposition mit einer ausgesprochenen Führungspersönlichkeit besetzt. Marko Lehmann bringt 29 Jahre Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche mit. Zuletzt war er 15 Jahre lang bei der Porr GmbH & Co KGaA, einem der führenden deutschen Bauunternehmen und Tochtergesellschaft der österreichischen Porr AG, seit 2014 als Regionalleiter Ost. Erst vor wenigen Wochen konnte die Quarterback die Berufung von Henrik Thomsen in den Vorstand vermelden [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Marko Lehmann erneut einen außergewöhnlichen Experten und allseits geschätzten Kenner für die Führungsriege unseres Unternehmens zu gewinnen. In seiner bisherigen Karriere hat er seine Kompetenz und Expertise eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich bin davon überzeugt, dass er entscheidend dazu beitragen wird, unseren bereits laufenden Transformations- und Wachstumskurs noch einmal wesentlich zu beschleunigen. Der Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch blicke ich daher mit großer Zuversicht entgegen, denn wir haben noch viel vor“, betont Tarik Wolf, Vorstandsvorsitzender der Quarterback.



„Eine effiziente Planung und Steuerung materieller wie personeller Ressourcen wird immer wichtiger für den Unternehmenserfolg. Gerade vor diesem Hintergrund sehe ich es als großes Privileg und spannende Herausforderung zugleich, künftig das operative Geschäft bei der Quarterback leiten zu dürfen. Mit meinem Wissen und meiner Erfahrung werde ich mich intensiv in die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe einbringen“, ergänzt Marko Lehmann.



Die Quarterback realisiert derzeit 145 Projekte an elf Standorten in ganz Deutschland, mehr als 40 davon befinden sich in der baulichen Umsetzung.