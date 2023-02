Q-Park übernimmt Kölner Parkhaus „Ovum“

Q-Park schließt zu Beginn des neuen Jahres einen Managementvertrag für das Parkobjekt „Ovum“ in Köln-Braunsfeld. Die Tiefgarage ist rund um die Uhr geöffnet und steht zunächst auf zwei Ebenen mit ca. 270 Stellplätzen für Dauerparker zur Verfügung. Nach der finalen Vermarktung der Gewerbeeinheiten ist auch beabsichtigt, die Tiefgarage für Kurzparker zu öffnen.

