Publity verkauft Future Office in Köln

Die Publity AG hat als Asset Manager eine Büroimmobilie in Köln verkauft. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in der Holweider Straße 2a und ist auch unter dem Namen „Future Office“ bekannt. Die Gesamtmietfläche der Büroimmobilie liegt bei knapp 3.600 m², zu dem Objekt zählen zudem rund 70 Außenstellplätze. Publity hat die Immobilie zu 100 % an das Softwareunternehmen FlowFact AG vermietet. Über den Käufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

