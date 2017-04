Publity steigert Dividende deutlich auf 2,80 Euro

Die Publity AG hat ein erfolgreiches Jahr 2016 hingelegt und will daran erneut ihre Aktionäre teilhaben lassen. Nach endgültigen und testierten Zahlen wurde der Nettogewinn von 12,5 Mio. Euro auf 23,1 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte ein Plus von 20,3 Mio. Euro auf 35,5 Mio. Euro verbuchen. Das Unternehmen bestätigte das Dividendenziel für das abgelaufene Geschäftsjahr von 2,80 Euro je Aktie. Für das Vorjahr 2015 wurden 2,00 Euro je Wertpapier ausgeschüttet, nach nur 0,56 Euro in 2014.

Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2016 auf 41,5 Mio. Euro von 23,0 Mio. Euro in 2015 zu. Auch die Eigenkapitalquote stieg auf 63 Prozent nach 46 Prozent zum Ende Dezember 2015. Bei einem der beurkundeten Objektverkäufe sind der Umsatz- und Ergebnisbeitrag nun in 2017 konsolidiert worden. Dieses Objekt war zuvor in den im Januar 2017 veröffentlichten vorläufigen Zahlen 2016 enthalten gewesen. Die endgültigen Zahlen 2016 bestätigen unter Berücksichtigung dieses Effektes die vorläufigen Zahlen. Durch weitere bereits in 2017 erfolgte Beurkundungen von Objektverkäufen hat Publity zudem schon jetzt umfangreiche Erlöse und Gewinne für das laufende Geschäftsjahr gesichert.



Darüber hinaus dürfte das erfolgreiche Co-Investmentgeschäft mit internationalen Investoren maßgeblich zur weiteren positiven Geschäftsentwicklung beitragen. Publity hatte in den vergangenen Wochen zusätzlich zu den bestehenden Partnerschaften mit institutionellen Investoren weitere Asset-Management-Mandate abgeschlossen – wie mit einem südamerikanischen Investor im unteren Milliarden-Euro-Bereich [Publity tätigt Erstinvestment für neues „südamerikanisches Mandat“]. Dadurch werden neben den Gewinnbeiträgen von Objektkäufen auch die wiederkehrenden Erträge aus dem erwarteten Anstieg der Assets under Management (AuM) erneut deutlich erhöht. Positive Impulse werden in 2017 auch aus weiteren Objektverkäufen sowie aus Erlösen aus der Verwertung des mittlerweile auf rund 3,2 Mrd. Euro ausgebautem NPL-Portfolio erwartet.



AuM auf Wachstumskurs

Aufgrund der dynamischen Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten 2017 sowie der sehr positiven Perspektiven erwartet Publity eine weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im laufenden Geschäftsjahr 2017. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen die Prognose für die Assets under Management (AuM). Nachdem das verwaltete Immobilienvermögen bereits im Jahresverlauf 2016 auf 3 Mrd. Euro fast verdoppelt werden konnte, sollen die AuM bis zum Jahresende 2017 auf 5,2 Mrd. Euro steigen. Zuvor wurden 5 Mrd. Euro prognostiziert. Bis zum Jahresende 2018 wird ein Anstieg der AuM auf 7 Mrd. Euro erwartet.