Publity-CEO Olek stockt Beteiligung auf über 74% auf

Der CEO der Publity AG, Thomas Olek, hat seinen Anteil am Unternehmen in den vergangenen Wochen durch den Erwerb von Aktien weiter ausgebaut. Er ist mittelbar nunmehr durch die TO-Holding GmbH und TO Holding 2 GmbH zu mehr als 74 Prozent am Unternehmen beteiligt. Inklusive der Dividende für das Geschäftsjahr 2018, die Olek sich in Publity-Aktien hat auszahlen lassen, hat er in den vergangenen 10 Monaten rd. 95 Mio. Euro zu Marktpreisen in die Aktien des Unternehmens investiert. Aktuell hält er damit Aktien im Wert von rd. 260 Mio. Euro. Gegenüber dem Unternehmen hat Olek erklärt, er plane auch in Zukunft weitere Aktienkäufe; um einen weiterhin liquiden Börsenhandel zu gewährleisten, solle der Streubesitz mittelfristig jedoch mindestens 20 Prozent betragen.

