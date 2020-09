Prologis ernennt Sander Breugelmans zum SVP, Regional Head Northern Europe

Sander Breugelmans

© Prologis

Sander Breugelmans hat nach dem Ausscheiden von Bram Verhoeven die Rolle des Regional Head Northern Europe (NER) bei Prologis übernommen. Seit dem 1. September verantwortet Breugelmans das 5,7 Millionen m² große Immobilienportfolio und leitet alle Aktivitäten in Benelux, Deutschland und der Region Nordics. Neben der Zusammenarbeit mit den lokalen Teams, bei der Capital Deployment und künftiges Wachstum im Mittelpunkt stehen, ist er weiterhin als Country Manager für das Benelux-Geschäft zuständig.

.

Sander Breugelmans kam 2006 zu Prologis und hat entscheidend zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens in Benelux beigetragen. Die Region Nordeuropa wurde seit Juli 2018 von Bram Verhoeven geleitet.



„Bram Verhoeven hat in den vergangenen 14 Jahren erheblich zu unserem europäischen Geschäft beigetragen, indem er zunächst unsere Kunden in den Benelux-Ländern und später alle unsere nordeuropäischen Kunden unterstützt hat“, kommentiert Ben Bannatyne, President Prologis Europe. „Er hat die Region Nordeuropa zu einem branchenführenden Logistikportfolio geformt, das gut auf die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden und unser hohes Engagement für Umwelt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung abgestimmt ist," so Bannatyne weiter. „Ich freue mich, dass Sander Breugelmans die Rolle des Regional Head Northern Europe übernimmt – das ist ein Beweis für die Stärke des Teams und die große Erfahrung, die wir im europäischen Markt haben,“ sagt Bannatyne abschließend.