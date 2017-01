Projektierte Wohnanlage in München geht an Family Office

Bereits im November wurde ein Fünffamilienhaus in Solln im Südosten von München noch in der Projektphase an ein ostbayerisches Family Office verkauft. Ursprünglich war die geplante Anlage zum Einzelverkauf vorgesehen gewesen, nun wurde aber dennoch ein Komplettverkauf vorgenommen. Auf dem parkähnlichen, gut 1.000 m² großen Grundstück werden 2017 fünf exklusive Wohnungen mit knapp 600 m² Wohnfläche errichtet. Der Verkauf erfolgte als Forward Deal zwischen Bauträger und Investor. Vermittelt hat die Aigner Immobilien GmbH.

