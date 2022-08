Mehrere Project-Immobilienentwicklungsfonds haben das knapp 23.000 m² große Baugrundstück Oranienburger Straße 3 in Hohen Neuendorf angekauft. Ähnlich der Berliner Quartiersentwicklung in der Wendenschlossstraße 142 im Bezirk Treptow-Köpenick, die im Februar dieses Jahres von mehreren Project Fonds erworben wurde , beteiligt sich das Unternehmen nun ebenfalls an einer Quartiersentwicklung in

[…]