Project errichtet Neubauensemble „Herzoghöfe“ in Darmstadt

In zentrumsnaher Lage im Darmstädter Verlegerviertel baut Project Immobilien 161 neue Eigentumswohnungen unter dem Namen „Herzoghöfe“. Innerhalb kürzester Zeit konnten bereits knapp zehn Prozent der Wohnungen verkauft oder reserviert werden. Baubeginn ist voraussichtlich im Sommer 2021.

Das Bauvorhaben auf dem ca. 4.600 m² großen Grundstück umfasst insgesamt zwölf Wohngebäude mit bis zu sechs Geschossen sowie eine Tiefgarage mit 237 Stellplätzen, davon einige mit einer E-Lademöglichkeit. Zehn der Wohngebäude sind miteinander verbunden und erstrecken sich als Gebäuderiegel entlang der Artilleriestraße, der Eschollbrücker Straße und dem Donnersbergring. Sie bieten eine abwechslungsreiche Fassade mit variierender Gebäudehöhe. Die beiden anderen Gebäude entstehen freistehend im geschützten Innenhof. Der Bau erfolgt im energieeffizienten KfW-55-Standard und die spätere Energieversorgung mithilfe eines Blockheizkraftwerks.



Wohnkategorien „Victoria“ und „Ludwig“

Die 161 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von ca. 12.500 m² unterteilen sich in die beiden Kategorien „Victoria“ und „Ludwig“. Zur Kategorie Victoria gehören neben sechs Penthäusern mit großen privaten Dachterrassen und Aufzügen direkt in die Wohnungen auch 20 Wohnungen mit Gärten, Balkonen oder Dachterrassen, die sich im Innenhof befinden. Die Wohneinheiten verfügen über zwei bis vier Zimmer und sind ca. 73 bis 127 m² groß.



In die Kategorie Ludwig fallen die restlichen 135 Wohneinheiten in den Riegelgebäuden. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sind 41 bis 127 m² groß und ebenfalls ausgestattet mit Garten, Balkon oder Dachterrasse. Die Gartenanlage im Innenhof mit Spielmöglichkeiten für Kinder steht allen künftigen Bewohnern zur Verfügung.



Sowohl vom Stadtzentrum als auch von der Orangerie liegen die „Herzoghöfe“ nur eineinhalb Kilometer entfernt. Zum Hauptbahnhof, zu den Autobahnen A5 und A67 sowie zum Frankfurter Flughafen sind es ebenfalls nur kurze Wege.