Ein privater Investor hat das Geschäftshaus in der Bahnhofstraße 23 in Gelsenkirchen von einer privaten Eigentümergemeinschaft erworben. Das Geschäftshaus befindet sich in der 1A-Lage der Fußgängerzone Bahnhofstraße und verfügt über eine Retail-Fläche im EG sowie Büros und Wohnungen in den Obergeschossen. Die Gesamtfläche liegt bei ca. 1.400 m². Die Eugen

[…]