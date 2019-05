Privater Investor kauft Gewerbepark im Landkreis Esslingen

Warelog ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, einen Gewerbepark in der Antoniusstraße in Wernau im Landkreis Esslingen an einen privaten Investor aus dem Landkreis zu vermitteln. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er soll sich aber im hohen einstelligen Millionenbereich bewegen.

.

Der Gewerbepark ist zu 100% vollvermietet, verfügt über ein gemischt genutztes Gewerbe wie u.a. einen Lagerverkauf, Produktion, Büroflächen und ein Fitnessstudio der modernsten Art. Alle Verträge laufen noch langfristig und sind mit diversen Verlängerungsoptionen versehen.



Hauptmieter des Areals in der Antoniusstraße 21 ist die Firma Krüger Dirndl, die einen Großteil der Flächen im Bürogebäude, sowie im EG nutzen. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf ca. 7.900 m². Das Areal verfügt über eine Grundstücksfläche von ca. 11.500 m² und liegt in bester Lage auf die Bundesstraße 10, sowie nur wenige Fahrminuten zur Autobahn 8.