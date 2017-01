Primark wird Ankermieter im Berliner „Zoom“

Der Modediscounter Primark zieht als Ankermieter in den neuen „Zoom“-Komplex in der Berliner City West. Die Iren werden 6.485 m² Verkaufsfläche in dem 16.900 m² zählenden Büro- und Geschäftshaus an der Joachimsthaler Straße, Ecke Kantstraße und Hardenbergstraße, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoologischer Garten belegen. Die entsprechende Mitteilung von Hines über den größten abgeschlossenen Einzelhandels-Mietvertrag im vergangenen Jahre wurde – wie nahezu immer bei Primark-Ansiedelungen – mit Befriedigung (des Bezirksbürgermeisters) und purer Entrüstung (der Skeptiker des irischen Ex- und-hopp-Textilanbieters) aufgenommen. Hines hatte den ehemaligen „Schmuddelkomplex“ an der Joachimsthaler Straße im Frühjahr 2015 erworben, komplett abtragen lassen und zeitnah mit dem Bau eines modernen, geweißelten Büro-und Geschäftsgebäudes begonnen, das nach Entwürfen des Architekturbüros Hascher Jehle für eine chices Entree in die City West taugt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 130 Millionen Euro.

.

Primark hat einen langfristigen Mietvertrag für eine 6.485 m² große Verkaufsflächen vom Untergeschoss bis in die zweite Etage abgeschlossen. Der Einzug des Modediscounters ist für 2018 avisiert. Der Konzern unterhält in Berlin bereits Filialen am Alexanderplatz und überdies im Schloss-Straßen-Center am Walther-Schreiber-Platz. Die Eröffnung am Alex hatte im November 2014 für gelinden Tumult gesorgt, da überzeugte Gegner des Billigmode-Anbieters zu demonstrativen Protesten gen die Produktionsbedingungen des Textildiscounters aufgerufen hatten.





Bei der Mietvertragsunterzeichnung handelt es sich um den größten Abschluss des Jahres 2016 im Berliner Einzelhandel.



„Für uns ist es erst einmal ausschlaggebend, dass es an dieser Ecke überhaupt wieder Leben gibt und etwas Neues entsteht,“ erklärte dagegen der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Carsten Engelmann, gegenüber der Berliner Morgenpost. Grundsätzlich begrüße der Bezirk, dass im Umfeld des Bahnhof Zoo eine veritable, moderne Architektur entstehe. Auf die Mieterstruktur habe die Politik schließlich keinen Einfluss und: „Die Entscheidung, ob sie dort einkaufen, müssen die Kunden letztlich selbst treffen.“



„Zoom“ ersetzt eine rund 150 Meter lange Ladenzeile, in der zuvor ein Beate-Uhse-Museum, diverse Pfandleiher und Imbisse sowie einige heruntergekommene Gebäude ein wenig rühmliches Dasein gefristet hatten. Die Vermarktung der letzten von insgesamt 5.500 m² Büroflächen im „Zoom“ steht kurz vor dem Finale: Ein größerer Abschluss soll noch im ersten Halbjahr 2017 beurkundet werden „Dieser Vermietungsabschluss ist eine Bestätigung unseres Entwicklungskonzeptes. Die Mikrolage erfährt eine erhebliche Frequenzsteigerung, die sich positiv für andere Mieter auswirken wird. Der Mietvertragsabschluss mit Primark unterstreicht, dass es sich bei unserem Geschäftshaus Zoom um ein ausgezeichnetes Investment in bester Lage in der wieder erstarkten City West handelt", freut sich Hines-Geschäftsführer Christoph Reschke.