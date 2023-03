Am 10. März eröffnet in Wiesbaden das Premier Inn Hotel mit 164 Zimmern und 45 Stellplätzen auf zwei Parkdecks. Insgesamt hat Whitbread inklusive des Standorts Wiesbaden jetzt 46 Premier Inn Hotels in Deutschland im Betrieb, sieben Jahre nachdem in Frankfurt nahe der Messe das allererste Haus öffnete .

