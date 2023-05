Premier Inn eröffnet im Karlsruher Bürotel

Premier Inn eröffnet heute ihr erstes Haus in Karlsruhe und ihr bundesweit 49. Hotel. Der fünfstöckige Neubau in der Fautenbruchstraße 48, unmittelbar am neuen Südausgang des Hauptbahnhofs und dem knapp 40 Meter hohen denkmalgeschützten Wasserturm gelegen, verfügt über 208 Zimmer, darunter 128 Doppel-, 51 Triple-, 21 Twin-, 6 Quad- sowie zwei behindertengerechte Zimmer.

Das Premier Inn Karlsruhe City Am Wasserturm ist Teil des Gebäudekomplexes namens Bürotel und gehört der Timon-Gruppe, die auf einer Fläche von mehr als 6.000 m² ein modernes Ensemble für Büro- und Hotelnutzung entwickelt hat. Das Richtfest für das Hotel fand im Juli des vergangenen Jahres statt [wir berichteten], die Eröffnung erfolgt nun planmäßig.



In der unmittelbaren Nähe zum Karlsruher Hauptbahnhof wird mit dem Bürotel ein dort genau passendes Mixed Use-Projekt verwirklicht, ist Günther Tetzner, geschäftsführender Gesellschafter der Timon-Gruppe überzeugt. „An diesem herausragenden Standort ist die Mischung eines so gefragten Beherbergungsangebots und attraktiver Büros die ideale städtebauliche Lösung. Es wird für die Entwicklung attraktiver Innenstädte generell immer wichtiger, verschiedene Nutzungen gezielt zu kombinieren. Auch die wirtschaftliche Stabilität wird auf diese Weise weiter gesteigert.“ Tetzner betont, dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit Corona-Pandemie, Energiekrise und Lieferketten-Problemen nur kurze Verzögerungen in der Bauplanung und -ausführung gegeben hat. „Die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Premier Inn war dafür ein entscheidender Faktor. Die Marke beschert Reisenden eine hervorragende neue Übernachtungsmöglichkeit, und Städte können durch Mixed-use-Projekte wie das Bürotel gezielt ihre Attraktivität steigern.“