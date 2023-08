PREIG baut Transaktionsabteilung aus

Die Plutos Real Estate Investment Group AG hat zum 01.08.2023 ihr Unternehmen mit Maximilian Engelmann, Ralf Krägeloh und Kien Quang Nguyen verstärkt.

.

Maximilian Engelmann, der nun bei der PREIG AG als Transaction Manager fungiert, ist für den Ankauf neuer Objekte zuständig. Er verfügt bereits über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und war unter anderem bei Heimstaden Deutschland, der Skjerven Group und Accentro tätig.



Der studierte Jurist Ralf Krägeloh ergänzt das Team als Transaction Analyst. Mit nahezu drei Jahrzehnten an Erfahrung in der Immobilienbranche und seiner vorherigen Tätigkeit bei Schick Immobilien bringt Krägeloh umfangreiche Marktkenntnisse mit und unterstützt das Unternehmen auch in rechtlichen Aspekten.



Des Weiteren konnte das Unternehmen Kien Quang Nguyen als Referent des Vorstandes gewinnen. Auch er verfügt über langjährige Erfahrung im Immobiliensektor und wird vor allem CEO Peyvand Jafari bei dem weiteren Wachstumskurs der PREIG AG unterstützen.



„Mit unseren neuen Kollegen holen wir uns jahrelange Erfahrung, Kompetenz und Know-how an Bord und bauen unser Transaktionsteam signifikant aus. So sind wir für die kontinuierliche Erweiterung unseres Bestands optimal aufgestellt", sagt Peyvand Jafari.