Gleich zwei zentrale Standorte wird der Cospace-Betreiber Poha House ab 2023 in Aachen anbieten. Zusätzlich zu den Flächen am Theaterplatz, die aktuell in einem denkmalgeschützten Bau mit Blick aufs Theater entstehen, wurde nun der Mietvertrag für eine zweite Immobilie am nahegelegenen Dahmengraben unterzeichnet. Beide werden im Jahr 2023 eröffnen und

[…]