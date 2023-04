Das Berlin-Mitte-Projekt Am Tacheles befindet sich kurz vor der Fertigstellung und mit dem Pharmariesen Pfizer zieht Ende 2023 der erste Ankermieter in das Gebäude „Scape“ ein. Wie der Konzern bekanntgab, wird das Stadtquartier an der Friedrichstraße künftig als Sitz der Deutschlandzentrale dienen.

Fotos: bloomimages



