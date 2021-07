PepsiCo mietet knapp 40.000 m² in Hammersbach

Die PepsiCo Deutschland GmbH mietet knapp 40.000 m² Logistikfläche im interkommunalen Gewerbegebiet „Limes“ in Hammersbach in der Region Frankfurt. Der US-amerikanische Getränke- und Lebensmittelkonzern wird die Flächen noch in in diesem Jahr beziehen und von dort aus zukünftig einen Teil seiner Logistik abwickeln.

Die an der A45 gelegene Immobilie zeichnet sich neben der Nähe zum Produktionsstandort in Rodgau [wir berichteten] durch eine auf nationaler Ebene optimale Ost-West sowie Nord-Süd Verbindung aus. Vermieter der Hallenfläche ist die Dietz AG. Colliers war vermittelnd tätig.



„Die Optimierung der Lieferketten für die Versorgung der Bevölkerung ist gerade auch im Hinblick auf einen Ressourcen schonenden Umgang eine wichtige Zukunftsaufgabe. An unserem Standort sind die Gegebenheiten, um dies umzusetzen. Deshalb freuen wir uns auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit PepsiCo Deutschland, die hoffentlich für beide Seiten gewinnbringend sein wird“, erklärt der Bürgermeister von Hammersbach, Michael Göllner, zu der erfreulichen Neuansiedlung.