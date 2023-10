Die City Galerie in Peine bekommt mit Pepco einen neuen Mieter. Die stark expandierende Bekleidungs- und Non-Food-Kette plant die Eröffnung in dem Center in der Glockenstraße 2 für das zweite Quartal 2024. Der mit Eigentümer Redos geschlossene Mietvertrag ist langfristig ausgelegt.

[…]