Patrizia sammelt 200 Mio. Euro für Pan-European Fonds ein

Patrizia hat in diesem Jahr 220 Mio. Euro neues Eigenkapital für sein neues Flaggschiff, den Core-Fonds Patrizia Pan-European Property Limited Partnership eingeworben. Das neue Kapital stammt von elf neuen institutionellen Investoren.

.

PanEuropean hat auf Jahresbasis alle Fonds im Pan-European Property Fund Index des MSCI auf einer 5-Jahresbasis übertroffen. Er erhielt vor kurzem zudem fünf Sterne im GRESB-Rating als Ergebnis der herausragenden ESG-Referenzen des Fonds, einschließlich seiner „Net Zero Carbon“-Strategie. Der Fonds hat zudem zum zweiten Mal in Folge seinen ersten Platz in der GRESB-Peergruppe verteidigt.



Das Fund Management Team des PanEuropean wird von Flavio Casero, Fund Director, und Amirali Kasraie, Funds Manager, geleitet. „Wir freuen uns, dass PanEuropean weiterhin sowohl für seine Nachhaltigkeitsreferenzen als auch für seine bessere Performance im Vergleich zum Wettbewerb Anerkennung findet. Wir danken unseren Investoren für ihre Unterstützung und ihr Engagement für den Fonds, insbesondere in dieser Zeit der Unsicherheit“, so Flavio Casero.



In diesem Jahr hat der Fonds Akquisitionen im Wert von über 330 Mio. Euro getätigt, wodurch sich das Gesamtvolumen auf über 800 Mio. Euro erhöht. Ziel ist es, im Jahr 2021 über 1 Mrd. Euro zu erreichen. Zu den jüngsten Transaktionen gehören der Erwerb einer 75.000 m² großen Logistikanlage in Madrid, die an Amazon vermietet wurde [wir berichteten], sowie eine 54.000 m² große Logistikanlage in Veghel, Niederlande [wir berichteten].



Durch die Aktivitäten in diesem Jahr hat sich der Anteil an Logistikimmobilen auf etwa ein Drittel erhöht. Ein weiteres Drittel entfällt auf den Bürosektor, der Rest auf Wohnen und den Lebensmitteleinzelhandel. Das Portfolio hat sich während der gesamten Corona-Pandemie als stabil erwiesen. Das zeigen die Vermietungsquote von 98% und die Mieteinnahmen von derzeit 99%.