Patrizia mit 180 Mio. Euro Fondsmanagement in Italien mandatiert

Die Patrizia Immobilien AG hat von der Fondazione Cariverona - eine der wichtigsten italienischen Stiftungen und Gründerin der UniCredit - ein Fondsmanagement Mandat in Italien erhalten. Verona Property ist ein italienischer Immobilienfonds mit Objekten im Wert von 180 Millionen Euro. Der Fonds wird im Auftrag des institutionellen Investors Fondazione Cariverona verwaltet. Ziel ist es, den Wert der gemanagten Objekte zu erhöhen und ein diversifizierteres Immobilienportfolio zu schaffen.

.

Das Fondsportfolio beinhaltet vier Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 40.000 m² im historischen Zentrum von Verona sowie eine Projektentwicklung am Rande der Stadt, in der Nähe des Messegeländes. Die Projektentwicklung mit einer Fläche von 44.000 m² umfasst Büros und Einzelhandelsflächen mit renommierten Mietern wie GlaxoSmithKline, UniCredit und Eataly.



Die größten Objekte liegen im Zentrum von Verona in der Via Giuseppe Garibaldi 1 und 2 und haben eine Gesamtfläche von 30.000 m². Es ist vorgesehen, die derzeitige Nutzung von Büroflächen in einen Komplex mit Hotels, betreuten Wohnungen und dem ersten Kongresszentrum in Verona umzuwandeln.



Dario Strano und Pierluigi Scialanga, die seit September 2018 für die Patrizia Italien arbeiten, managen dieses Mandat. Dario Strano: „Dieses Fondsmanagement Mandat zeigt, dass Patrizias Leistungsspektrum auch für institutionelle Investoren in neuen Regionen attraktiv ist, dank der Kombination aus unserer globalen Reputation und unserer Expertise vor Ort. Italien ist für Patrizia eine Wachstumsplattform und wir freuen uns darauf, unser lokales Know-how und unsere Erfahrung im gesamten Immobilienspektrum für italienische und paneuropäische Immobilieninvestoren zu nutzen, die hier investieren möchten.“



Patrizia verwaltet in Italien ein Immobilienvermögen von rund 700 Millionen Euro.