Patrizia erwirbt 27 Retailimmobilien für 100 Mio.

Die Patrizia Immobilien AG hat für einen ihrer Retail Fonds Patrizia Retail Opportunity SCS fund ein Einzelhandelsportfolio mit 27 Immobilien erworben. Die Objekte sind über mehrere Bundesländer deutschlandweit verteilt. Verkäufer ist der US-amerikanische Investment Manager Marathon Asset Management, der die Immobilien seit 2015 im Bestand hat [wir berichteten]. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro.

