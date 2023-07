Palmira kauft Logistikneubau in Esselbach

Palmira Capital Partners erwirbt einen Logistikneubau im bayerischen Esselbach. Verkäufer des 18.000 m² Mietfläche umfassenden Objekts an der A3 zwischen den Metropolregionen Rhein-Main und Nürnberg/Würzburg ist die Westarp KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

