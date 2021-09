Der Juwelier Orovivo eröffnet Anfang Oktober eine Filiale in Paderborn. Auf der Westernstraße 13 wurden die zuvor von Pimke genutzten Räumlichkeiten mit ca. 250 m² aufwendig für die Nutzung als Juwelier-Geschäft umgebaut. Orovivo hat bundesweit ca. 50 Filialen und ist damit einer der großen Juweliere in Deutschland. Beratend und vermittelnd tätig war Stores and Concepts.

