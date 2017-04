Online-Händler Reuter zieht nach Mönchengladbach

Eine Online-Karriere wie aus dem Bilderbuch: Während der Multichannel-Anbieter Reuter erst Anfang des Jahres den Ankauf eines 100.000 m² große Grundstücks in Bedburg bekanntgegeben hatte, um seine Lagerkapazitäten expansionsgerecht aufstocken zu können, steht nun fest, dass der Bad- und Sanitär-Händler zeitnah mit dem Bau einer neuen Zentrale in Mönchengladbach starten wird. Besser gesagt: Mit der Installation eines „Reuter Campus“ im Nordpark. Mönchengladbach hatte das „Leuchtturm-Unternehmen für den digitalen Wandel“ intensiv umworben – nicht zuletzt deshalb, weil Reuter bereits mit zusätzlichen Logistikflächen im Gewerbegebiet Mönchengladbach-Rheindahlen liebäugelt.

Die Entscheidung, die bisherige Firmenzentrale in Viersen aufzugeben, kommentierte Firmenchef Bernd Reuter gegenüber der Rheinischen Post mit der mangelnden Unterstützung durch Stadtväter und Politik bei der avisierten Expansion. Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners hatte dagegen beide Arme ausgebreitet. Reuter wird zunächst 50 Millionen in den geplanten Campus investieren. Das Konzept sieht zwei Gebäude vor: Ein viergeschossiges, gläsernes Atrium mit 14.500 m², das in den drei oberen Etagen als Office genutzt wird, das Erdgeschoss ist für einen Concept-Store und eine Kantine reserviert. 17.000 m² zählt der zweite, fünfgeschossige Komplex mit Parkdecks, Kita, Fitness-Center, Concierge-Service und einer öffentlichen Gastro-Zone. Das Projekt wird auf einem 25.000 m² großen Areal im Nordpark realisiert. Der Bauantrag wird noch in diesem Jahr eingereicht, der Start ist für Anfang 2018 avisiert und Ende 2019 soll die auf 450 Mitarbeiter aufgestockte Crew einziehen.



Sobald diese neue Zentrale in Betrieb ist, will Reuter nahtlos mit dem Bau eines weiteren Logistikzentrums im Gewerbepark Mönchengladbach-Rheindahlen beginnen. Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der Mönchengladbacher Wirtschaftsförderungsgesellschaft, macht aus seiner Freude keinen Hehl: „Wir sind sehr glücklich darüber, einen exzellenten Player im Onlinehandel mitsamt seinen attraktiven Arbeitsplätzen in unsere Stadt bekommen zu haben.“