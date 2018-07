Omni:us zieht in das Schultheiss Quartier in Berlin

Visualisierung der Schultheiss Quartiers

Das Start-up Omni:us, eine Marke der Qidenus Group, verlegt seinen Firmensitz im Oktober 2018 in das neue Schultheiss Quartier, das die HGHI Holding GmbH derzeitig auf dem Areal der ehemaligen Schultheiss Brauerei in Berlin-Mitte (Turmstraße / Ecke Stromstraße) errichtet.

Im Haus 7 an der Remisengasse des Schultheiss Quartiers bezieht Omni:us ca. 1.182 m² Bürofläche auf vier Etagen (Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss und Galerie). In ihrem neuen Bürogebäude werden erfahrene Entrepreneure und Ingenieure, KI-Pioniere und Software-Entwickler an der Verbindung zwischen High-end-Technologien und anwenderorientierten Lösungen für die Versicherungsbranche arbeiten.



Das von dem Berliner Architekturbüro Max Dudler entworfene Schultheiss Quartier umfasst ca. 100 Shops auf ca. 30.000 m² Retailfläche sowie ca. 15.000 m² Bürofläche. Zusätzlich eröffnet das Meininger Hotel auf ca. 8.500 m² mit ca. 250 Zimmern. 80 Prozent aller Flächen sind bereits vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem H&M, New Yorker, Rituals, DM, Berliner Kaffeerösterei, Berliner Sparkasse, Kaufland, Intersport, Thalia, FitX und MediaMarkt.



Mit seinemMietermix trägt das Schultheiss Quartier zur Aufwertung des aufstrebenden, stark wachsenden Ortsteils Moabit im Bezirk Berlin-Mitte bei. Der Standort ist nur zwei Kilometer vom Berliner Hauptbahnhof entfernt und durch zahlreiche Bus- und U-Bahnlinien optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Eröffnung ist für Sommer 2018 geplant.