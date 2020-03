OFB erwirbt Gebäudeensemble im Taufkirchner TIP

Die OFB Projektentwicklung GmbH hat ein bestehendes Büroensemble und eine Gewerbehalle auf einem über 25.000 m² großen Grundstück im Technologie- und Innovationspark (TIP) in Taufkirchen bei München erworben. Verkäufer der Immobilien an der Lise-Meitner-Straße ist die Firmengruppe Dr. Hanns Maier.

.

Die U-förmig zusammenhängenden Bürogebäude aus den 70er- Jahren bestehen aus zwei nahezu gleich großen Teilen mit einer Brutto-Grundfläche von zusammen 23.000 m². Der Projektentwickler plant ein umfangreiches Refurbishment des Bestandes sowie ein neues Parkdeck. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro. Die Gewerbehalle mit 6.500 m² Mietfläche ist derzeit u.a. an die Airbus Gruppe vermietet und bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen.



Im TIP sind insbesondere Unternehmen aus den Bereichen der Luft- und Raumfahrttechnologie und der Geodäsie angesiedelt. Zu den renommierten Mietern gehören beispielsweise Airbus Defence and Space und Panasonic Industry Europe. In direkter Nachbarschaft liegt mit dem Ludwig-Bölkow-Campus eines der größten Forschungs- und Entwicklungszentren für Luft- und Raumfahrttechnik in Deutschland. Auf dem Areal sind mehrere Industrieunternehmen, Spin-offs und Start-ups sowie eine Außenstelle des Business Incubation Centre der Europäischen Weltraumorganisation angesiedelt. Die bayerische Landesregierung plant, den Standort in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München zu einem High-Tech-Campus weiterzuentwickeln.



„Mit dieser Transaktion sichern wir uns eine Value-Add-Immobilie in einer wirtschaftsstarken und hochdynamischen Umgebung. Wir werden den Bestand zu einem modernen Bürogebäude weiterentwickeln, das den hohen Anforderungen der High-Tech-Unternehmen und Startups vor Ort entspricht“, kommentiert Klaus Kirchberger, Geschäftsführer der OFB Projektentwicklung.



Der TIP ist an die Autobahnen A 8 und A 99 angebunden. Von hier aus besteht in Richtung Süden Anschluss zur Messe München und zum Münchener Flughafen „Franz Josef Strauß“ im Nordosten. Das Zentrum der Landeshauptstadt ist über die nahegelegene S-Bahn-Station Hohenbrunn gut zu erreichen.



Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahren, welches durch BNP Paribas aus München im Auftrag des Verkäufers durchgeführt wurde. Der Ankauf wurde auf Seiten OFB durch Görg Rechtsanwälte aus München begleitet.