Der Berliner Spirituosenanbieter O’Donnell Moonshine hat ein Ladenlokal mit einer Verkaufsfläche von rund 65 m² in dem Geschäftshaus Schlösserstraße 25 in Erfurt für einen neuen Store vermittelt. O’Donnell Moonshine hat die zuvor durch Salto genutzten Fläche Ende Juli 2022 eröffnet. Am 29. Juli fand ein Store-Eröffnungs-Event an der Schlösserstraße 25

[…]