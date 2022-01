Nutzerpräferenzen lenken Entscheidungen auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt

Das Transaktionsvolumen summierte sich im Jahr 2021 in Düsseldorf laut einer Analyse von Savills auf 2,1 Mrd. Euro und liegt damit als niedrigstes Ergebnis seit dem Jahr 2014 rund 39 % unter dem des Vorjahres. Der Standort war im vergangenen Jahr zugleich der umsatzschwächste unter den Top 6. Einen positiven Ausblick lässt allerdings das umsatzstarke vierte Quartal mit einem Volumen von etwa 919 Mio. Euro zu.

.

„Unter Immobilieninvestoren genießt der Düsseldorfer Markt nach wie vor sehr großes Vertrauen. Allerdings sorgt die noch unvollständige Erholung des Nutzermarktes für anhaltende Verunsicherung, sobald in einem Objekt Leerstände vorhanden sind oder Zweifel hinsichtlich der Nachvermietungsaussichten bestehen. Einige Verkaufsprozesse haben sich aus diesem Grund verzögert oder wurden vorläufig ausgesetzt. Damit lässt sich das unterdurchschnittliche Transaktionsvolumen erklären“, berichtet Stefan Mellies, Director und Teamleader Investment bei Savills in Düsseldorf, und prognostiziert: „Mehr Klarheit hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Nutzerpräferenzen einerseits und der daraus folgenden zunehmenden Mietabschlüsse andererseits, lässt auch eine zunehmende Rückkehr des Vertrauens im Non-Core-Segment erwarten. Das dürfte sich schließlich auch positiv auf die Anzahl der Verkäufe auswirken. Im laufenden Jahr dürften neben Core- vor allem Core-Plus-Produkte gehandelt werden.“



Die drei größten Transaktionen im vergangenen Jahr waren der Erwerb des bisherigen Stammhauses von HSBC Deutschland in der Königsallee 21 durch ein Konsortium aus der Momeni-Gruppe, Wirtgen Invest und Black Horse Investments (Verkäufer war HSBC), der Kauf des Bürogebäudes Cubes durch Deka Immobilien von Axa Investment Managers sowie der Erwerb des Smart Office durch HanseMerkur Grundvermögen von der Bema Gruppe und der ABG Real Estate Group.



Mit einem Anteil von 78 % am Transaktionsvolumen dominierten Büroimmobilien, gefolgt von Handelsimmobilien mit ca. 9 %. Auf Logistik- und Industrieimmobilien entfielen etwa 6 % des Volumens – noch nie hatte dieses Segment einen so hohen Stellenwert für das Geschehen am Düsseldorfer Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt.



„Hinsichtlich der Standorte präferieren die Core-Investoren ganz klar den CBD. Im vergangenen Jahr fanden aber auch Transaktionen in B-Lagen wie dem Seestern statt. An solchen Standorten stoßen derzeit aber vor allem die besten Häuser am Platz auf entsprechende Nachfrage unter Investoren“, so Mellies.



Der Düsseldorfer Investmentmarkt wurde wie schon 2020 von Investoren aus Deutschland dominiert. So entfielen auf einheimische Käufer rund 73 % des Transaktionsvolumens. Dahinter reihten sich Investoren aus Großbritannien mit ca. 7 % und Frankreich mit etwa 6 % des Ankaufsvolumens ein.



Offene Spezialfonds waren mit rund 34 % des Transaktionsvolumens wie bereits in den beiden Vorjahren die aktivste Investorengruppe. Auf dem zweiten Rang befinden sich die Bauträger, die sich für rund 28 % des Volumens verantwortlich zeichneten. Dies lag maßgeblich an der Übernahme von Projektgrundstücken durch Aggregate Holdings von ZAR Real Estate. Den dritten Rang belegt die Kategorie Sonstige Asset Manager mit einem Anteil von ca. 15 %.



Im Jahresverlauf ging die Spitzenrendite für Büros um 10 Basispunkte auf 2,9 % zurück. Im vierten Quartal bewegte sie sich seitwärts. „Sobald ein Objekt bonitätsstarke, langfristige Mieter, idealerweise die Öffentliche Hand, aufweist, überbieten sich die Investoren regelrecht. Auch im laufenden Jahr könnte die Spitzenrendite daher weiter zurückgehen“, berichtet Mellies und ergänzt: „Sobald eine Immobilie hinsichtlich ihrer Lage, Objektqualität oder beim Mieterbesatz Makel aufweist, agieren viele Anleger weiterhin vorsichtig. Preise, wie sie vor der Pandemie stellenweise erzielt wurden, können zurzeit nicht erreicht werden.“