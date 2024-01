Die NRW.Bank will bis spätestens 2045 in den drei Säulen Fördergeschäft, Kapitalmarktgeschäft und Bankbetrieb klimaneutral agieren. Sie unterstützt damit die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens. Zusätzlich stellt das Stärken der sozialen Nachhaltigkeit in NRW einen wesentlichen Schwerpunkt ihrer jetzt veröffentlichten neuen Nachhaltigkeitsstrategie dar.

[…]