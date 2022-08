Norton Rose Fulbright zieht ins Springer Quartier

Mit etwas Verspätung ist es nun so weit: Das Hamburger Team von Norton Rose Fulbright bezieht ihre neuen Büros im Springer Quartier. Ursprünglich war der Einzug für Frühjahr 2022 geplant [wir berichteten].

.

Der Umzug des Hamburger Büros ist das erste von vielen Projekten, mit denen Norton Rose Fulbright eine neue, innovative Arbeitsplatzstrategie in seinen Büros in Europa, dem Nahen Osten und Asien umsetzt, um die Flexibilität zu erhöhen und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern.



„Wir freuen uns sehr über den Umzug in die neuen Räumlichkeiten, die uns eine Arbeitsumgebung bieten, die weit mehr ist als ein herkömmliches Büro. Diese Räume entsprechen optimal unserer neuen Arbeitsplatzstrategie. Wir schaffen damit ein Destination-Office als Ort der Arbeit und Begegnung. Wir wollen einen dynamischen und anpassungsfähigen Raum für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Mandantinnen und Mandanten, in dem sie sich konzentrieren, zusammenarbeiten und Kontakte knüpfen können. Das hoch moderne „Springer Quartier“ macht das möglich", erklärt Patrick Narr, Head of Hamburg.



Das Springer Quartier mit einer BGF von 60.000 m² besteht aus dem 14-stöckigen Axel Springer-Hochhaus sowie einem angrenzenden Gebäudekomplex. Während der Mieter Axel Springer bereits im Frühling 2020 nach einer umfangreichen Sanierung von Momeni die Schlüssel für das Hochhaus am Axel-Springer-Platz 1 erhielt, folgte Anfang 2021 die Übergabe der Flächen im Neubauteil. Ankermieter ist hier die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit rund 15.000 m² [wir berichteten].