Norges Bank beteiligt sich für 677 Mio. Euro zu 50 % am Sony Center

Die Norges Bank Investment Management (NBIM) beteiligt sich mit 50 % am Berliner Sony Center und legt dafür satte 677 Mio. Euro auf den Tisch. Damit verkauft Eigentümer Oxford Properties 44,9 Prozent seiner bestehenden Beteiligung. Der bisherige Partner Madison gibt seinen gesamten Anteil von 5,1 Prozent ab.

.

Oxford behält einen Anteil von 50 Prozent an der Immobilie und fungiert im Namen des neuen Joint Ventures als Asset Manager. Der Abschluss der Transaktion, bei der die Immobilie mit 1,35 Milliarden Euro bewertet wird, steht unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.



Das Sony Center am Kemperplatz 1 umfasst 113.000 m² erstklassige Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen im Herzen Berlins und ist ein modernes Wahrzeichen, das jährlich mehr als sieben Millionen Besucher anzieht. Die Vereinbarung steht beispielhaft für die große Nachfrage globaler institutioneller Investoren nach qualitativ hochwertigen, gut vermieteten Büroimmobilien und zeigt, dass Oxford durch seine Asset Management Aktivitäten seit dem Erwerb der Immobilie im Jahr 2017 erfolgreich agiert hat.



Im vierten Quartal 2021 kündigte Oxford Modernisierungsmaßnahmen für das Sony Center in Höhe von 200 Millionen Euro an [wir berichteten], um den Gebäudekomplex mit modernstem Design und unter Nachhaltigkeitsaspekten zukunftsfähig zu machen. Die Neuausrichtung des Standortes wurde durch eine starke Vermietungsdynamik unterstützt. Im April eröffnete mit dem Frederick's ein Restaurant-, Bar- und Lounge-Hotspot, nachdem das Restaurant und die Veranstaltungsräume im historischen Grand Hotel Esplanade, heute Teil des Sony Centers, an Rhubarb Hospitality vermietet wurden. Der Hauptmieter Deutsche Bahn hat eine langfristige Verlängerung seines Büromietvertrags unterzeichnet.



„Diese Partnerschaft baut unsere Beziehung zu NBIM weiter aus, einem hoch strategischen und gleichgesinnten Partner, der unsere langfristige Überzeugung in den Standort Berlin teilt. Darüber hinaus verdeutlicht sie unsere Auffassung, dass nachhaltige und auf Wohlbefinden ausgerichtete Bürogebäude in erstklassigen Lagen mit hervorragendem Gastronomie- und Einzelhandelsangebot weiterhin eine überdurchschnittliche Entwicklung aufweisen”, kommentiert Abby Shapiro, Senior Vice President & Head of Office, Retail and Life Sciences, Europe bei Oxford Properties. „Nachdem wir einen erheblichen Wert schaffen konnten, werden wir in das Sony Center reinvestieren, um den Erlebnisfaktor zu erhöhen. Wir sehen weiterhin eine positive Langzeitperspektive in Deutschland und wollen unsere Geschäftstätigkeiten in diesem Land aktiv ausbauen, insbesondere auf dem deutschen Logistikmarkt.„



Im Rahmen der geplanten weiteren Entwicklung in Deutschland erwarb Oxford Anfang des Jahres ein 142.000 m² großes urbanes Logistikportfolio mit 10 Objekten in sechs deutschen Bundesländern.



„Das Sony Center ist eines der bekanntesten Objekte in Berlin und Madison hat während der langjährigen Partnerschaft mit Oxford Properties seit 2017 eine Transformation der Immobilie erlebt“, berichtet Diana Shieh, Co-Head of Portfolio and Asset Management, Managing Director bei Madison International Realty. „Nach der Umsetzung unseres Geschäftsplans, der auch die Erstellung eines Masterplans für die Zukunft beinhaltete, freuen wir uns, dass mit unserer Beteiligung durch diese Rekapitalisierung Wert geschaffen wurde und der Campus in den kommenden Jahren sein volles Potenzial entfalten kann.“



„Unsere Partnerschaft mit NBIM ist eine weitere Bestätigung unseres ehrgeizigen Masterplans für das Sony Center. Neben qualitativ hochwertigeren, nachhaltigeren und flexiblen Arbeitsplätzen wird es weitere Annehmlichkeiten geben. Hierzu gehören sichere Fahrradabstellplätze sowie Fitnesseinrichtungen und Dienstleistungen, die die Bewegung und das Wohlbefinden fördern. Außerdem werden wir das kulturelle und kulinarische Angebot im Sony Center durch Kunstaktionen im öffentlichen Raum, Kooperationen mit lokalen Partnern und ein breites Spektrum an Gastronomiekonzepten zu unterschiedlichen Preisen weiter ausbauen. So stellen wir sicher, dass alle an diesem Erlebnis teilhaben können”, kommentiert Jay Drexler, Vice President Office, Retail & Life Science Europe bei Oxford Properties.



Oxfords 200-Millionen-Euro-Masterplan zielt darauf ab, den Erlebnisfaktor des Campus stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Dazu gehört die Optimierung der Arbeitsplätze mit Blick auf Gesundheit und Wohlbefinden, des Einzelhandels und zukunftsorientierter Einrichtungen. Ergänzt wird dies durch ein jährliches Veranstaltungsprogramm in den Bereichen Sport, Kultur und Unterhaltung, das nicht nur für die Büromieter des Sony Centers, sondern auch für Berliner und Besucher zugänglich ist. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und der Großteil der Modernisierungsmaßnahmen wird bis Ende 2023 abgeschlossen sein.



Insgesamt werden rund 50.000 m² Bürofläche auf höchste Ansprüche an modernes Arbeiten weiterentwickelt. Das erweiterte Gastronomieangebot beinhaltet sowohl Berliner Anbieter als auch internationale Gastronomen. Eine neue zweistöckige Food-Hall des Londoner Gastro-Inkubators KERB wird das Beste der unabhängigen Berliner Gastronomie-Szene präsentieren, weiterentwickeln und das Image des Sony Centers als interaktiven Ort der Begegnung und des Austauschs unterstreichen.