Nico B. Rottke verlässt Aam2core

Gründer und Vorstand Professor Nico B. Rottke scheidet zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch aus der Gesellschaft aus. Wie das Unternehmen mitteilte, erfolgt der Schritt, da „alle geplanten persönlichen Meilensteine bezüglich des organischen und anorganischen Wachstums der Holding sowie vor allem deren Finanzierung und Kapitalisierung“ erreicht sein.

In Rottkes Verantwortung fielen seit der Gründung in 2017 [wir berichteten] neben der Investorenakquise und der Strukturierung der Finanzierung von zahlreichen Club Deals durch deutsche Family Offices und Versicherungen insbesondere die Integration von drei Großaktionären als Gesellschafter in die Holding-AG sowie die Finanzierung und - gemeinsam mit den Co-Gründern - der Erwerb der Coresis Management GmbH im Sommer 2022 [wir berichteten].