NHW verschiebt Modernisierungsarbeiten

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie greift weiter um sich: Jetzt hat auch die Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) angekündigt ihre geplanten Modernisierungs- und Großinstandhaltungsmaßnahmen weiterzuführen. Der Grund ist laut der Gruppe aber nicht die finanzielle Lage, sondern der Schutz der Handwerker sowie der Mieter. Angesichts der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen sind daher die meisten Arbeiten innerhalb abgeschlossener Wohnungen nicht realisierbar. Nur so könne die Quarantäneschutzfunktion der Wohnungen gewährleistet werden.

„Daher geht die NHW den Schritt, die für den Innenbereich der Wohnungen geplanten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit und in Abhängigkeit von den Entscheidungen der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung zu verschieben“, so Monika Fontaine-Kretschmer. Ausgenommen seien lediglich Notfall- oder Reparaturmaßnahmen, bei denen Gefahr in Verzug sei oder ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden drohe, wie zum Beispiel ein Wasserrohrbruch. Über diese Entscheidung informiert die Unternehmensgruppe ihre Partner in den nächsten Tagen auch postalisch.



Die NHW-Geschäftsführerin versichert den von einer Verschiebung betroffenen Betrieben, dass man die Maßnahmen nach heutiger Einschätzung der Situation auf jeden Fall durchführen wolle. Bei einer erforderlichen Neuterminierung müsse man partnerschaftlich zusammenarbeiten und für beide Seiten tragfähige Lösungen finden: „Die Fortführung der guten und gewachsenen Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern ist uns sehr wichtig. Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des Landes Hessen in dieser schwierigen Lage eine besondere Verantwortung tragen – diese gilt gerade in Bezug auf die Bauwirtschaft. Wir werden dieser Verantwortung mit all unseren Möglichkeiten gerecht werden. Hierauf können Sie sich verlassen“, sagt Fontaine-Kretschmer.